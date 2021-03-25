СМИ пишут о предстоящих переговорах Трампа по созданию соцсети

Вашингтон, 25 марта. Экс-президент США Дональд Трамп проведет переговоры по созданию собственной соцсети в ближайшее время. Информацию об этом сообщают американские СМИ.

Политик налаживает контакты сразу с несколькими представителями малоизвестных приложений. По информации журналистов, Трамп еще не решил, с какой платформой будет сотрудничать.

«Это может быть любая из нескольких компаний, на этой неделе пройдут еще встречи», — отмечают СМИ.

Одним из приложений, которое заинтересовало Дональда Трампа, стала платформа FreeSpace. Она появилась в магазине приложений App Store и Google Play Store 1 февраля 2021 года. Ее скачали 20 тысяч раз.

Ранее представитель бывшего американского лидера Джейсон Миллер в ходе общения с журналистами рассказал, что через несколько месяцев Дональд Трамп вернется в соцсети и будет публиковаться на собственной платформе.

Недавно стало известно, что падение главы Белого дома Джо Байдена на трапе самолета вызвало у Трампа вопросы об адекватности президента.