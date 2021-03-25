Расставшаяся с Манукяном Бузова рассказала, как найти подход к ее сердцу

Москва, 25 марта. Певица и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова разоткровенничалась с фанатами и рассказала, как добиться ее расположения.

Популярная исполнительница известна своей «армией» поклонников и многочисленными проектами. За личной жизнью девушки пристально следят миллионы глаз. Но при всей звездности Бузова считает себя простым человеком и утверждает, что с ней не так трудно найти общий язык и поддерживать отношения.

На видео в Instagram Stories телеведущая объяснила, как найти подход к ее сердцу. Для этого, как оказалось, важно придерживаться трех правил: любовь, правда, искренность.

«Со мной нужно договариваться!!! Это так просто! Но мало кто это понимает…» — констатировала звезда.

Бузова два месяца назад рассталась с певцом и блогером Давидом Манукяном. Девушка бросила его сразу после своего юбилея, публично обвинив в изменах и насилии. Оба после разрыва с головой «окунулись» в работу, им стали приписывать романы с другими людьми.

Например, интернет-пользователи уверены, что Манукян встречается с помощницей Анной Маковской. Недавно он публично назвал ее лучшей, что вывело из себя фанатов Бузовой.