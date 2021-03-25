Стало известно, какими будут зоны отдыха на трассе «Таврида» в Крыму

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал об особенностях инфраструктуры на строящихся многофункциональных зонах (МФЗ) на трассе «Таврида».

Всего на полуострове пока планируют построить четыре такие зоны, где будут расположены пункты технического обслуживания, гостиничные комплексы, рынки и многое другое. Это позволит комфортно и безопасно использовать главную транспортную артерию республики.

По словам Шеряко, на территории МФЗ будут созданы все необходимые условия для комфортного и полноценного отдыха водителей, появятся даже массажные кресла.

«Каждая МФЗ требует для обслуживания порядка 110 человек персонала, что создаст дополнительные рабочие места. Общая сумма инвестиций в проект на сегодняшний день составила более 320 млн рублей. Площадь каждого МФЗ составляет около трех гектар с каждой стороны дороги. При этом в отдельных случаях, как например произошло в Чистеньком, строителям пришлось поднимать уровень насыпи на семь метров и укреплять ее при помощи более 100 свай. Эти работы заняли около полугода», — сказал Шеряко.

Также министр отметил, что на запланированных, но еще не построенных ответвлениях «Тавриды» — юго-восточный обход Симферополя или дорога на Феодосию, — эти объекты также будут установлены. Их согласование начнется только после утверждения всей проектной документации.

Первые МФЗ в Крыму должны ввести в эксплуатацию в конце мая текущего года, а запуск всех четырех зон запланирован на середину лета.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украина неожиданно ввела новые санкции против Крыма.