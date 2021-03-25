Анна Калашникова назвала простой способ сохранения красоты

Москва, 25 марта. Модель и певица Анна Калашникова продолжает радовать поклонников своей красотой. Знаменитости удается поддерживать хорошую внешность благодаря нескольким правилам.

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина призналась, что секрет сохранения красоты очень прост. По ее словам, важно высыпаться и правильно питаться.

«Секреты красоты: хороший сон, здоровое питание. Сплю обычно мало. Но стараюсь высыпаться хотя бы раз в неделю. Когда не высыпаюсь, использую масочки, патчи. Пью травяной чай», — сказала Калашникова в интервью «Телепрограмме».

Знаменитость добавила, что ей нравится делать косметические процедуры. Но, как считает певица, главное украшение женщины — это любовь и позитивные эмоции, пишет «Вечерняя Москва».

На днях появились сведения, что Калашникова закрутила роман с кинопродюсером Виталием Федориным. Позднее звезда опровергла слухи, подчеркнув, что никаких романтических чувств между ними нет.