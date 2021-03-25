Вильфанд сообщил о наступлении синоптической весны в европейской России

Москва, 25 марта. Синоптическая весна пришла в европейскую часть России, зимние циркуляционные процессы в атмосфере сменились на весенние, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Естественный синоптический весенний сезон в европейской России наступает в конце второй — начале третьей декады марта. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил это.

«В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны», — отметил синоптик.

Циркуляция атмосферы изменяется на весенний лад, но это не означает, что наступит теплая погода. Этот период продлится до первой декады мая, потом начнется следующий синоптический сезон — первая половина лета, пояснил Вильфанд.

Для столичного региона синоптик спрогнозировал три весенних дня — в четверг, пятницу и субботу в Москве и области будет солнечно, температура прогреется до +8 в мегаполисе и до +9 в Подмосковье. В субботу возможны небольшие осадки, передает слова Вильфанда издание «Газета.ru».

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