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«Лига справедливости» Зака Снайдера разделила критиков на два лагеря

«Лига справедливости» Зака Снайдера разделила критиков на два лагеря

Вашингтон, 25 марта. Альтернативная версия супергеройского фильма «Лига справедливости», снятая режиссером Заком Снайдером, разделила критиков на два лагеря.

Одни критики, в числе которых Перри Немироф с Collider и Майк Райан из Uproxx, похвалили так называемый «Снайдеркат» за понятность и логичность. Персонажи в новой версии, по их словам, имеют собственные истории и четкую мотивацию.

«Экшн-сцены и сценарий в целом намного лучше, чем в театральной версии», — отмечает главный редактор Fandango Эрик Дейвидс.

«Лига справедливости» Зака Снайдера разделила критиков на два лагеря

Однако другие критики, например авторы The Hollywood Reporter, остались недовольны «чрезвычайно скучными диалогами» и «отсутствием эмоций» в некоторых важных моментах.

Снайдер ранее заявил, что «Лига справедливости» вполне может получить продолжение. В таком случае действие второй части развернется в мрачном будущем после падения Земли.

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