«Лига справедливости» Зака Снайдера разделила критиков на два лагеря

Вашингтон, 25 марта. Альтернативная версия супергеройского фильма «Лига справедливости», снятая режиссером Заком Снайдером, разделила критиков на два лагеря.

Одни критики, в числе которых Перри Немироф с Collider и Майк Райан из Uproxx, похвалили так называемый «Снайдеркат» за понятность и логичность. Персонажи в новой версии, по их словам, имеют собственные истории и четкую мотивацию.

«Экшн-сцены и сценарий в целом намного лучше, чем в театральной версии», — отмечает главный редактор Fandango Эрик Дейвидс.

Однако другие критики, например авторы The Hollywood Reporter, остались недовольны «чрезвычайно скучными диалогами» и «отсутствием эмоций» в некоторых важных моментах.

Снайдер ранее заявил, что «Лига справедливости» вполне может получить продолжение. В таком случае действие второй части развернется в мрачном будущем после падения Земли.