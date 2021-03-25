Премьер-министр РФ возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату в Афинах

Афины, 25 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в центре столицы Греции.

На мероприятии присутствовала президент Греции Катерина Сакелларопулу. Также участие приняли Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и президент Кипра Никос Анастасиадис.

Перед началом мероприятия Мишустин пообщался с гостями. После возложения венков состоялось исполнение национальных гимнов.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин прибыл в Грецию с рабочим визитом по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.