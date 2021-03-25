Евдокимова рассказала о бурном романе с женатым Пороховщиковым

Москва, 25 марта. Актриса Алефтина Евдокимова, известная по фильмам «Курьер» и «Незваный друг», рассказала об отношениях с женатым коллегой Александром Пороховщиковым и его многочисленных изменах.

По словам народной артистки РСФСР, Пороховщиков очень красиво ухаживал и даже собирался жениться на возлюбленной, хотя уже состоял в браке.

«Он не спускал с меня глаз. Так смотрел, что у меня все внутри играло. Я была голодная в те годы до мужской ласки. <…> Пригласил меня в театр на Таганку», — вспомнила она бурный роман.

Евдокимова призналась, что была сильно влюблена в Пороховщикова, хотя того связывали интимные отношения и с другими женщинами.

«Он также спал с женами послов, атташе. Это было счастье, что я однажды узнала о его изменах. Он все время пытался мне сказать, что зайдет ко мне только на секунду, а оставался на час. Однажды даже сковороду подарил», — заявила актриса в передаче «Судьба человека».

Неудавшийся роман был и в жизни заслуженного артиста РФ Андрея Ильина. Актер признался, что из-за болезненного разрыва с молодой коллегой хотел свести счеты с жизнью. Мимолетные отношения разрушили его брак.