Нефть марки Brent подорожала на 5% в связи с блокировкой Суэцкого канала

Москва, 25 марта. Цена нефти сорта Brent выросла на пике на 5,13% после блокировки движения судов по Суэцкому каналу. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Майские фьючерсы Brent в моменте торговалась на отметке 63,91 доллара за баррель. Затем котировки североморской марки сырья незначительно скорректировались, опустившись до 63,59 доллара за баррель.

Днем ранее в южной части Суэцкого канала на мель сель контейнеровоз Even Given, следовавший из Китая в порт Роттердама. Движение в канале остановилось, и у южного входа стояли суда, которые перевозили примерно 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

По сообщениям СМИ, движение по Суэцкому каналу смогут восстановить через два-три дня. По оценкам экспертов, в очереди на проход через водную артерию могут стоять около ста судов.

Накануне стоимость нефти марки Brent в ходе торгов подорожала более чем на 5%, до 64,05 доллара за баррель. Техасский сорт сырья WTI также показал рост, достигнув отметки в 60,84 доллара за бочку. Рост котировок нефти происходит на фоне перспектив скорого восстановления.