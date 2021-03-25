Актриса Алефтина Евдокимова назвала причину развода с мужем

Москва, 25 марта. Актриса Алефтина Евдокимова развелась с супругом, оператором Гасаном Тутуновым спустя 14 лет брака. Звезда кино назвала причину их расставания в эфире шоу «Судьба человека».

Евдокимова и Тутунов вместе учились во ВГИКе, но на разных факультетах: она — на актерском, а он — на операторском.

Все студенты института поехали на картошку. Евдокимова была дежурной среди девушек, а Тутунов — среди парней. Однажды будущая звезда порезала руку, и ей на помощь поспешил Гасан. Молодой человек буквально на руках донес ее до больницы.

«Он два года за мной ухаживал. Он мне нравился. Такой был хитрый. Все время меня лапонькой называл. Можно сказать, что купил меня сладкими названиями. Он меня очень сильно ревновал», — сказала знаменитость.

Семейную жизнь омрачали постоянные измены со стороны супруга. Евдокимова в итоге перестала терпеть и развелась с мужем.

«До того обнаглел, что привел одну из женщин к нам домой. Я понимала, что это его очередная девица. Он все тащил из дома. Унес все, что можно и нельзя. Даже пылесос забрал», — заявила актриса.

О разводе с первой женой в эфире программы «Судьба человека» рассказал звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский. Артист признался, что возлюбленная была обделена его вниманием.