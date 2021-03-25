Возмущенные украинцы обратились к ФАН с жалобами на Незалежную

Киев, 25 марта. Одна из недавних публикаций Федерального агентства новостей (ФАН) вызвала широкий резонанс среди украинских пользователей Сети.

Граждане Незалежной высказали все, что думают об Администрации президента страны Владимира Зеленского.

Рассказ о простой одесситке, поставившей в неудобное положение украинского пропагандиста в прямом эфире, глубоко тронул многих наших читателей. Некоторые из них поделились собственным видением происходящего на Украине. Многие банально устали и больше не понимают, зачем Зеленский и ватага его чиновников «тащат» Незалежную в Европу.

«В Евросоюз люди желают вступить с надеждой получить высокооплачиваемую работу в богатых европейских странах и обеспечить себе достойную безбедную жизнь. На Украине для простых людей нет возможности хорошо заработать», — рассказывает Сергей Лысенко.

Украина уверенно идет по пути утраты собственной идентичности, государственного суверенитета и «самости», возмущаются другие.

«Зачем что то производить, строить,развивать, гораздо проще сидеть и принимать все то, что решит Брюссель, ну и что, что потеряли государственность и собственную идентичность, кому сейчас это нужно! Импортом завалят, подачки какие нибудь с барского стола перепадут, а больше и не надо ни к чему стремиться, послушно поднимать руки за какие нибудь резолюции, глядишь и еще деньжат подкинут!» — возмущается Владислав Сигитов. «Так потому что нет правды сейчас на Украине — сплошные домыслы, вранье и липа, а все остальное ужас и разруха, жаль украинцев, конечно», — печально резюмирует extremeforlive.

Некоторые уверены, что происходящее на Украине — последствия победившего агрессивного капитализма, управляемого лишь животными инстинктами.

«Пока ЧЕЛОВЕЧЕСТВО не СОЗДАСТ барьеры на пути несметного богатства, бардак на земле будет продолжаться. ЛЮДИ до сих пор живут ЖИВОТНЫМИ инстинктами. Животные силой выясняют СПОРЫ, а люди жаждой к доходам. ЭТО ВСЕ ИСТИНКТЫ!» — пишет Владимир Шмитаус.

Еще один взгляд на проблемы Украины — разница между восточным и западным регионами страны. Западные регионы ничего не производят и откровенно паразитируют на потенциале восточной части Незалежной, жители которой в Европу совсем не торопятся.

«Когда Янукович (экс-глава Украины Виктор Янукович. — Прим. ФАН.) стал президентом — я открыла депозит, чтобы с пенсии переводили определенную сумму. Надо же хоть какие-то иметь сбережения. Когда Янукович решил перенести подписание вступления в ассоциацию, я сказала себе, что дел не будет. Сняла депозит, поставила газовый счетчик и купила кое-какие полезные вещи. Скакала западная Украина, стремились скорее в Европу ночные горшки выносить. Промышленный юго-восток не стремился в Европу, но кто нас слушает. Западная Украина — это нахлебники, прыщ на теле Украины, но решают все они», — рассказывает Анна Снатенкова.

Некоторые также обратили внимание на итоги голосования, приведенного в новости. Пользователи недоумевают, как можно в рамках соцопроса так рьяно голосовать против евроинтеграции, но при этом поддерживать курс Зеленского на сближение с ЕС, и видят в этом серьезное внутреннее противоречие. Также есть уверенность, что призыв Зеленского «накормить всю Европу и Эмираты в придачу» — явно не тот курс, по которому должна следовать Незалежная.

«Грабит Украину не ЕС, а сами граждане Украины, как и ранее. Я лично против входа Украины в ЕС, не хочется кормить этих очередных нахлебников. Торговать да, строить за наш счет их «светлое будущее» нет», — уверен Joseph Bischoff. «97% протрезвело. А кто же тогда скакал на майданах, где голубые мечты, где кружевные панталоны, где европейские зарплаты и пенсии, где опера в Вене, кофе в парижах?!» — удивленно восклицает Selena N.

ФАН также писал о реакции простых китайцев на рейдерский захват Украиной завода «Мотор Сич», который должен был перейти в рамках честной сделки под контроль КНР.