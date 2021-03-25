Эндокринолог раскрыл необычный способ легкого похудения

Москва, 25 марта. Принцип, основанный на избавлении от белого жира и накоплении бурого, поможет быстро прийти в форму. Подробнее об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Существует несколько типов жировой ткани, напомнила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Белая ткань может спровоцировать метаболический синдром и другие проблемы со здоровьем.

Бурый жир более полезен для человека. Он защищает от холода. К тому же в нем содержатся митохондрии, которые помогают непрерывно сжигать свободные жирные кислоты. То есть чем больше в организме бурого жира, тем легче человеку похудеть, отметила Зухра Павлова.

Специалисты не рекомендуют пожилым людям активно худеть. Это может негативно сказаться на общем самочувствии, пишет «Газета.Ru». К тому же не стоит принимать различные добавки. Во многих из них содержатся запрещенные стимуляторы, отмечают американские ученые.