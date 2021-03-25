Анна Седокова рассмешила фанатов размышлениями о различии детей

Москва, 25 марта. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала, как выглядят ее подросшие дочь и сын. Размышлениями о различии детей от разных браков она рассмешила фанатов.

Певица опубликовала кадр на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке запечатлены ее дочь Алина и сын Гектор. Девочку Седокова родила в браке с футболистом Валентином Белькевичем. А отцом мальчика стал бизнесмен Артем Комаров.

В посте исполнительница удивилась, как сильно отличаются ее наследники.

«А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли?» — поинтересовалась Седокова у подписчиков.

Интернет-пользователей, как отмечает «Вечерняя Москва», различия детей не смутили. Они напомнили, что артистка трижды была замужем, дочь и сына родила от разных мужчин.

«Ну естественно, если отцы разные у них»; «Логично, от разных мужей»; «Так у вас все три капусты на разных огородах росли»; «У меня тоже двое от разных отцов. Поэтому я и не удивляюсь, что они не с одной капусты, а с разных», — указали подписчики.

В настоящее время исполнительница замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Седокова подумывает взять его фамилию.