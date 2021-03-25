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Российские ученые представили уникальную систему ранней диагностики «Симона»

Российские ученые представили уникальную систему ранней диагностики «Симона»

Тула, 25 марта. Система интегрального мониторинга «Симона» российской разработки способна провести раннюю диагностику организма за 20 минут.

Диагностическая система «Симона» проводит исследование организма по 123 параметрам и способна выявить разбалансировку организма на стадии, когда симптомов еще нет. Использование «Симоны» позволит исключить посещение множества врачей и сдачу анализов.

Основываясь на полученных данных, можно оценить состояние организма и его готовность к разным нагрузкам. Также «Симона» оценивает реакцию организма на прием лекарственных препаратов. Аппарат также может воздействовать на серотонинергические пути головного мозга для улучшения кровообращения и купирования стресса.

На выставке инновационных технологий «Архимед-2021» АПК «Симона» представили Тульский государственный университет и АНО «Научно-образовательный центр инновационной медицины «Фарма–2030».

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