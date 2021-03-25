Экипаж самолета с контрафактной вакциной «Спутник V» скрылся от властей Мексики

Мехико, 25 марта. Граждане Гондураса, задержанные при перевозке поддельной вакцины от коронавируса «Спутник V», сбежали из-под надзора, сообщила местная генпрокуратура.

Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и частный самолет, в котором перевозили контрафакт, в распоряжение прокуратуры. В связи с этим было инициировано расследование. Пилоту и остальным членам экипажа должны быть выдать иммиграционные уведомления, однако те скрылись от наблюдения, сказано в заявлении ведомства.

Частный самолет Cessna, на борту которого обнаружили более тысяч ампул препарата, маркированного как российская вакцина от коронавируса, задержали на прошлой неделе в аэропорту штата Каспече. На борту лайнера находились семь граждан Гондураса, передает сайт 360tv.ru.

Российский фонд прямых инвестиций также сообщил, что после анализа изображений, полученных из Мексики, стало ясно, что перевозимые ампулы — подделка. Расследование дела продолжается.