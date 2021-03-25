Названа дата премьеры финального сезона «Метода Комински»

Вашингтон, 25 марта. Финальный сезон популярного сериала «Метод Комински» выйдет на стриминговой платформе Netflix в конце весны, сообщил журнал Variety.

Последний сезон киноленты будет посвящен деньгам, смерти, любви, убийству и сбывающимся мечтам. Кинематографисты добавили, что экранная жена Майкла Дугласа существенно осложнит жизнь главного героя. Серии будут доступны на сайте платформы с 28 мая.

«Метод Комински» впервые вышел в 2018 году. В этом году презентуют третий сезон сериала, который станет последним. В 2019 году картину признали лучшим сериалом на «Золотом глобусе». Награду также взял Дуглас за лучшую мужскую роль.