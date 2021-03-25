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Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового телешоу

Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового телешоу

Москва, 25 марта. Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового шоу «ТикТок Талант», премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» в конце марта. В телевизионном проекте она станет одним из членов жюри.

Стилист-визажист Катя Бобкова, создавшая дерзкий и запоминающийся образ телеведущей, рассказала, какая задача стояла перед ней.

«У нас была задача, которая, в первую очередь, была поставлена самой Ларисой, — подчеркнула собеседница ФАН. — Она сказала, что хочет быть другой, потому что то, как она представлена на Первом канале, это не ее родной образ, она не чувствует его. Это то, что нужно зрителям Первого канала».

По словам звездного стилиста, в процессе беседы с Ларисой Гузеевой она определила ключевые элементы нового образа.

«Лариса любит расслабленность: кроссовки, клетку, мягкие вещи, какой-то рок, молодежность, — заметила Бобкова. — И это мы, собственно, решили показать. В прически мы добавили текстуру, мы вдохновлялись Джей Ло. Создавая макияж с выразительными глазами, мы вдохновлялись образом Гузеевой в «Жестоком романсе».

Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового телешоу

Катя Бобкова призналась, что ей не было страшно работать с популярной телеведущей.

«Лариса — невероятный профессионал, она работает без каких-либо подсказок», — заявила стилист.

Сама Лариса Гузеева также прокомментировала перемены в стиле. Она напомнила, что этот образ все-таки создан специально для нового телешоу.

«На Первом канале создан образ, который ко мне не имеет никакого отношения, — заявила телеведущая. — Там придумывали образ народной женщины в цветных кофточках. Здесь яркий и дерзкий образ для жюри молодежного шоу. К каждому новому проекту готовится и придумывается и образ».

Ранее стало известно, что телеканал «Пятница!» начал съемки первого в мире телевизионного TikTok-шоу. Премьера программы «ТикТок Талант» состоится в конце марта.

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