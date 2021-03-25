Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового телешоу

Москва, 25 марта. Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева кардинально изменила стиль ради нового шоу «ТикТок Талант», премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» в конце марта. В телевизионном проекте она станет одним из членов жюри.

Стилист-визажист Катя Бобкова, создавшая дерзкий и запоминающийся образ телеведущей, рассказала, какая задача стояла перед ней.

«У нас была задача, которая, в первую очередь, была поставлена самой Ларисой, — подчеркнула собеседница ФАН. — Она сказала, что хочет быть другой, потому что то, как она представлена на Первом канале, — это не ее родной образ, она не чувствует его. Это то, что нужно зрителям Первого канала».

По словам звездного стилиста, в процессе беседы с Ларисой Гузеевой она определила ключевые элементы нового образа.

«Лариса любит расслабленность: кроссовки, клетку, мягкие вещи, какой-то рок, молодежность, — заметила Бобкова. — И это мы, собственно, решили показать. В прически мы добавили текстуру, мы вдохновлялись Джей Ло. Создавая макияж с выразительными глазами, мы вдохновлялись образом Гузеевой в «Жестоком романсе».

Катя Бобкова призналась, что ей не было страшно работать с популярной телеведущей.

«Лариса — невероятный профессионал, она работает без каких-либо подсказок», — заявила стилист.

Сама Лариса Гузеева также прокомментировала перемены в стиле. Она напомнила, что этот образ все-таки создан специально для нового телешоу.

«На Первом канале создан образ, который ко мне не имеет никакого отношения, — заявила телеведущая. — Там придумывали образ народной женщины в цветных кофточках. Здесь — яркий и дерзкий образ для жюри молодежного шоу. К каждому новому проекту готовится и придумывается и образ».

Ранее стало известно, что телеканал «Пятница!» начал съемки первого в мире телевизионного TikTok-шоу. Премьера программы «ТикТок Талант» состоится в конце марта.