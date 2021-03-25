В Венгрии призвали Запад отказаться от конфронтации с Россией

Будапешт, 25 марта. Венгрия не намерена портить отношения с Россией, однако Брюссель продолжает подталкивать Будапешт на конфронтацию с Москвой. Об этом заявил венгерский политолог Миклош Кевехази.

По его словам, власти Евросоюза пытаются подчинить своей воле Венгрию и заставить Будапешт осуществлять агрессивные антироссийские действия. При этом венгерская сторона не хочет быть участницей военных столкновений между Востоком и Западом, передает «ПолитРоссия».

«Мы живем в Центральной Европе, мы помним уроки истории и очень хорошо знаем, что спокойствие, мир, культурное сотрудничество и диалог, основанный на взаимном уважении, — единственно возможный путь», — пояснил Кевехази.

Эксперт также добавил, что хорошие отношения между странами особенно важны в условиях пандемии коронавируса. При этом Россия без колебаний пришла на помощь Будапешту после того, как власти Венгрии обратились к Москве с просьбой поддержать страну в борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией в вопросе закупки вакцин от коронавируса «Спутник V». Венгрия использует пять вакцин против коронавируса. Кроме «Спутника V» и китайского препарата Sinopharm, в стране используются разработки американской компании Pfizer и Moderna, а также англо-шведской AstraZeneca.