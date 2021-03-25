ФАН получил фото с места смертельной аварии с автобусом в Краснодарском крае

Краснодар, 25 марта. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 29-летний мужчина. Кадры с места аварии оказались в распоряжении редакции ФАН.

По данным источника, ДТП произошло ночью на 67-м километре автодороги Краснодар — Ейск. По неустановленной пока причине водитель легкового авто Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, в салоне которого были 34 пассажира, включая ребенка. Автобус ехал из Севастополя в Москву.

От сильного удара предполагаемый виновник ДТП получил смертельные травмы, пассажир иномарки и находившиеся в автобусе люди не пострадали. Пассажиров отвезли на вокзалы, 27 человек воспользуются поездом, четверо купили билет на автобус.