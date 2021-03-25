Айза после слухов о расставании с Майами заговорила о своей смерти

Москва, 25 марта. Популярный блогер и рэп-исполнительница Айза Долматова, общаясь с подписчиками, сделала заявление о смерти, похоронах, кремации и донорстве органов.

Звезда вышла на связь с фанатами через Instagram Stories и ответила на интересующие их вопросы. Как и стоило ожидать, большинство сообщений касались личной жизни блогера. По слухам, Айза рассталась с певцом Олегом Майами.

Среди вопросов про разрыв отношений, моральное состояние звезды и ее детей было сообщение, касающееся похорон. У Айзы поинтересовались, какой она видит траурную церемонию. Звезда не стала игнорировать обращение и ответила на него в подробностях.

«Их (похорон. — Прим. ФАН) бы не было. Я не хочу лежать под землей! Не хочу, чтобы меня навещали дети или друзья. Я хочу кремацию и прах в океан. Банально… Но очень экологично», — написала она.

Развивая мысль, исполнительница заговорила и о донорстве органов. Оказалось, что она не против пожертвовать их нуждающимся, передает «Вечерняя Москва».

Фанаты подозревают, что Майами бросил Долматову ради певицы Ольги Бузовой. Экс-ведущая шоу «Дом-2» не обременена отношениями. Еще в январе она рассталась с рэпером Давидом Манукяном.