AstraZeneca показала 76% эффективность при испытаниях в США

Вашингтон, 25 марта. Британско-шведская вакцина AstraZeneca показала 76% эффективности от коронавируса по результатам исследований, которые проводились в США.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании. Третий этап клинических исследований также проводился в Перу и Чили. Препарат на 100% предохраняет от тяжелой формы коронавируса. Для пациентов старше 65 лет его эффективность составляет 85%.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в Российской Федерации и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.