Водитель МАЗа выехал на переезд и погиб при столкновении с поездом в Твери

Тверь, 25 марта. Смертельная авария произошла на пересечении областной трассы Сандово — Молоково — Хабоцкое с железнодорожными путями. Полиция инициировала проверку.

Водитель МАЗа выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым составом, сообщает региональное управление ГИБДД. Машинист не смог избежать рокового столкновения.

Шофер грузовика получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия. Подвижный состав не сошел с путей. Маршрут движения поездов не изменился. На месте работают специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Поезд Адлер — Барнаул ранее насмерть сбил женщину на станции Андреедмитриевка в Краснодарском крае, сообщал сайт 360tv.ru.