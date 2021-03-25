Названы основные экономические последствия пандемии коронавируса

Лондон, 25 марта. Экономика всего мира столкнулась с тремя серьезными последствиями после пандемии коронавирусной инфекции, заявил профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.

Экономические изменения из-за COVID-19 останутся существовать и после окончания пандемии. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.

«Коронавирус привел к увеличению доли сотрудников, которые перешли на удаленный формат работы», — отметил он в интервью РБК.

Не менее важным последствием коронавируса является обострение противостояния между США и Китаем. Их соперничество повлияет и на другие государства, уверен экономист.

Разработка вакцин от смертельной инфекции также является последствием коронавируса. Срочное создание актуальных препаратов будет способствовать появлению потенциала для разработки других лекарств, добавил Миланович.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в целом смогла преодолеть спад в экономике, произошедший на фоне пандемии коронавируса. Меры поддержки экономики России стали рекордными по объемам — как по бюджетной линии, так и по линии денежно-кредитной политики.

Недавно стало известно, что жителям Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины. Такое решение власти страны приняли на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в период пасхальных праздников с 1 по 6 апреля, пишет Газета.ru.