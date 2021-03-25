Компания GMC представила усовершенствованный внедорожник Terrain 2022 года

Нью-Йорк, 25 марта. Американский автопроизводитель GMC представил кроссовер Terrain 2022 модельного года в версии AT4. Продажи обновленного GMC Terrain начнутся в США уже в ближайшие недели.

Автомобиль обновился внешне, получил новые функции и уровень отделки салона под названием AT4. Рестайлинговый Terrain 2022 года обзавелся новыми фарами, задними фонарями, дизайном колес, а также получил четыре новых цветовых варианта.

Обозначение AT4 демонстрирует ориентацию автомобиля на бездорожье. В движение внедорожник приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный силовой агрегат производительностью 170 л. с. (275 Нм). Он сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией.

Стоимость машины в настоящий момент неизвестна, сообщает SpeedMe.ru. При этом отмечается, что модернизированный кроссовер станет дороже нынешнего, доступного на сегодняшний день не менее чем за 25 тыс. долларов или 1,9 млн рублей по текущему курсу.

Чтобы автовладелец мог сэкономить на топливе, ему стоит знать определенные правила вождения транспортного средства. Прежде всего, важно исключить резкие ускорения и торможения, отметил автомобильный эксперт Егор Васильев.