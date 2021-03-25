Ил-76 станет базовой моделью для новой линейки российских самолетов

Москва, 25 марта. Транспортный самолет Ил-76 способен стать надежной основой для нескольких новых модификаций российских лайнеров.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой.

По словам управляющего директора ПАО «Ил», современные технологии производства и новые методы конструирования позволят создать на основе Ил-76 различных самолетов широкого спектра применения и специализированных авиационных комплексов.

«Мы уверенно смотрим в будущее», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАК.

Ранее сообщалось, что в ходе совместных учений российские и белорусские военнослужащие осуществили десантирование с самолетов Ил-76. О создании в России авиационного комплекса «Молния» информировал сайт 360tv.ru.