В Крыму прошли учения десантников зенитного полка Новороссийского соединения ВДВ

Севастополь, 25 марта. Десантники зенитного ракетного полка Новороссийского горного соединения ВДВ в ходе завершившегося учения в Крыму поразили более 20 воздушных целей.

В Крыму завершились учения десантников зенитного ракетного полка горного соединения Новороссийской гвардии, информирует Минобороны РФ.

Во время тактических маневров на полигоне Опук экипажи зенитных ракетных батарей «Стрела-10», переносных зенитных комплексов «Верба» и зенитных комплексов ЗУ-23 обеспечивали прикрытие соединений подразделений в ходе ведения десантно-штурмовых действий по захвату аэродрома условного оппонента и обороны территории морского побережья от высадки его морского десанта.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной спецтехники гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Ранее военнослужащие ВС Белоруссии и России отработали элементы совместного десантирования из самолета Ил-76 в рамках батальонных тактических учений.