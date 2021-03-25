Экс-следователь из Норильска приговорен к 10 годам колонии за взятку от местного бизнесмена

Красноярск, 25 марта. Суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Он посодействовал прекращению уголовного дела против местного предпринимателя.

Бывший следователь из Норильска проведет 10 лет в колонии строгого режима и заплатит 4 млн рублей штрафа по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

В октябре 2018 года фигурант потребовал 2 млн рублей за прекращение уголовного дела против местного предпринимателя о присвоении денег партнера по бизнесу. Следователь устроил двум участникам процесса очную ставку, в ходе которой склонил потерпевшего к показаниям о непричастности оппонента.

Однако городская прокуратура посчитала данное постановление незаконным, а во время получения части взятки в размере 1 млн рублей коррупционер был задержан.

Ранее РИАМО сообщал об обвинении, которое прокуратура выдвинула жителю Подмосковья. По версии следствия, подозреваемый пытался дать взятку сотруднику ДПС.