Блогер Манукян о паспортах для входа в соцсети: Честному человеку скрывать нечего

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян поддерживает предложение Роскомнадзора обязать новых пользователей соцсетей и мессенджеров сообщать при регистрации свои паспортные данные, номер телефона, адрес проживания и электронную почту.

Соответствующая инициатива Роскомнадзора обнародована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предложение пройдет общественное обсуждение. Проект РКН станет дополнением к вступившим в силу поправкам к закону «О персональных данных», запрещающим операторам связи публиковать и интернете персональные данные и личную информацию без согласия пользователей.

По мнению Вадима Манукяна, инициатива Роскомнадзора регистрировать в соцсетях по предъявлению паспорта не только поможет защитить персональные данные россиян, но также будет способствовать очищению интернета.

«Считаю, что уже давно пора было реализовать механизм, при котором в соцсети могут попадать только зарегистрированные по паспорту люди, — отметил блогер в комментарии ФАН. — В последние годы в соцсетях было много безнаказанности. При этом, если тебя атакует идентифицированный аккаунт, ты имеешь полное право подать на хейтера в суд и задействовать другие правовые механизмы, если речь идет о возможном уголовном преступлении. Если Роскомнадзор доведет эту историю с идентификацией по паспорту до логического завершения, то мир соцсетей станет чище и безопаснее».

А разговоры, что дескать все это очередные происки «большого брата», несостоятельны, уверен собеседник ФАН.

«Честному человеку скрывать нечего», — подчеркивает Вадим Манукян.

В рамках поправок к закону «О персональных данных» с 1 июля операторы связи будут обязаны получать согласие на публикацию данных пользователя либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора (по выбору пользователя).

Согласно предложенным Роскомнадзором новым правилах регистрации в соцсетях и мессенджерах, паспортные данные, адрес и другие контактные данные будут проверять через сервис «Госуслуги», который будет привязан к ЕИС. По закону эта информация будет доступна другим госорганам только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.