Певица Катя Лель заявила, что стала жертвой харассмента

Москва, 25 марта. Популярная певица Катя Лель призналась, что в жизни ей приходилось сталкиваться с харассментом. На домогательства она отвечала жестко.

Исполнительница песни «Мой мармеладный» посетила церемонию вручения премии «Красота без границ». Певица призналась, что прошлый год был для нее трудным. Она рассчитывает, что ограничения вскоре снимут и подобное больше не произойдет.

Журналисты поинтересовались у звезды и о других неприятностях, которые отразились на ее карьере. Артистка скрывать ничего не стала и публично заявила, что была жертвой домогательств, пишет «Вечерняя Москва».

«Это вечная тема, начиная еще с советских актеров. Как и всякий интересный человек, с этим явлением сталкивалась. Жестко ответила и расплачивалась за это…» — сказала 46-летняя певица в разговоре с «Телепрограммой».

Подробностями этой истории звезда делиться не стала. Как именно отразился на карьере ее жесткий ответ, осталось тайной.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса признаются, что сталкивались с домогательством. А народный артист Николай Цискаридзе откровенно рассказал о процветающем харассменте в Большом театре.