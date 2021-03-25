Россия выразила обеспокоенность ракетными испытаниями в КНДР

Москва, 25 марта. Испытания баллистических ракет на территории КНДР вызывают беспокойство в Москве. Из-за низкого технического уровня они ставят под угрозу безопасность приграничных зон.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости отметил, что подобные испытания представляют опасность для приграничных регионов России из-за низкого технического уровня КНДР: точность запусков северокорейских ракет недостаточно высока.

Ранее об испытательных пусках баллистических ракет в Северной Корее рассказала японская пресса. Несколько боеприпасов приземлились вне пределов исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим инцидентом Совет национальной безопасности (СНБ) провел экстренное заседание с участием премьер-министра Усихидэ Суги и министра обороны Нобуо Киси. Глава японского правительства отметил, что действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН.

В Токио расценили испытания в КНДР как серьезную угрозу для всего международного сообщества. По данным Минобороны Японии, пуски ракет провели в 07:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) в северо-восточном направлении.

Ранее телеканал «360» передал, что американский спутник сделал фотографии предполагаемого ядерного полигона на территории Северной Кореи. Эксперты заявили, что на территории полигона появился новый объект.