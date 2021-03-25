Обыски в домах чиновников и бои с террористами — что произошло в Ираке 24 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 24 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Северный Ирак
Провинция Найнава
Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об итогах спецоперации «Стремительный лев».
Военная кампания проводилась в горном массиве Махмур 14 дней. Авиация нанесла 312 ударов. Уничтожены 120 пещер террористического подполья «Исламского государства». Ликвидированы 27 боевиков.
بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة @MAKadhimi وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ ٩ من أذار للعام ٢٠٢١ إنطلقت عملية " الأسد المُتاهب " في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي إستهدفت بقايا عصابات #داعش الإرهابية. pic.twitter.com/dFoHvpcjfa— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021
Контрразведка задержала высокопоставленного боевика «Исламского государства» Хасана Абудуллу Хиляля. Он три года прятался в горах и теперь сдался властям.
بالفيديو.. اعترافات الإرهابي الداعش " حسان عبد الله هلال " الذي سلم نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts في جبال مخمور . pic.twitter.com/cPaXs2a4E6— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021
لاحقاً لبياننا السابق وبعد أن سلم الإرهابي الداعـشي " حسان عبد الله هلال " نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب نعرض على حضراتكم جُزء من المعلومات التي أدلى بها :— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021
- جهاز مُكافحة الإرهاب باغتنا أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر . pic.twitter.com/5G2Cqk4XRG
Центральный Ирак
Провинция Киркук
Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул информировал о проведении спецоперации в провинции Киркук.
Разведчики Объединенного оперативного командования нашли сеть тоннелей боевиков «Исламского государства». Внутри был обнаружен схрон, в котором лежали два взрывных устройства. Задержаны четыре террориста.
موجز اخبار القوات الامنية ليوم 24 اذار:— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021
- في #كركوك: القاء القبض على 4 إرهابيين والعثور على وكرين وانفاق، وضبط عبوتين ناسفتين.
- في #بغداد: القاء القبض على 45 متهماً وشخص إرهابي اخر وضبط 100 حبة مخدرة وضبط كدس عتاد وأسلحة مختلفة. pic.twitter.com/hTp8cdmxhN
Провинция Салах эд-Дин
Министерство внутренних дел Ирака сообщило о предотвращении теракта на нефтяных скважинах на востоке провинции Салах эд-Дин.
Разведчики правительственных сил обнаружили заминированные участки на заброшенных нефтяных месторождениях в горах Хамрин. Инженеры очистили поле. Погибших и пострадавших нет.
إحباط تفجيرات في حقول نفطية بالعراق https://t.co/d6iJC2B3dR— بصمة برس - Basma press (@basma_press) March 24, 2021
Одновременно с этим отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о выявлении тайника боевиков «Исламского государства» в районе южнее Самарры.
Арсенал террористов был найден в деревне Ум ар-Рахаль. В схроне лежало несколько десятков автоматов и пулеметов.
العراق .. الحشد الشعبي يضبط كدسًا للأسـلحة المختلفة غرب سامراء https://t.co/RZHVQkBqhi— إذاعة النور (@alnourradio) March 24, 2021
Региональное управление полиции сообщило о боестолкновении правоохранителей с боевиками ИГ на востоке провинции. Перестрелка произошла в районе Туз Хурмату. Погиб один спецназовец. Еще двое ранены.
داعش يهاجم الجيش العراقي في خورماتو https://t.co/EhYOe4hvZ7 pic.twitter.com/PamnCi67ir— Basnews عربية (@basnewsar) March 24, 2021
Южный Ирак
Провинция Бабиль
В Объединенном оперативном командовании ВС Ирака заявили о проведении обыска в доме дочери бывшего губернатора Бабиля.
Силовики проводят масштабные оперативные мероприятия в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных — глава муниципалитета Аль-Хилла и его брат.
العراق.. أمر قبض بحق محافظ بابل السابق بتهمة “الفساد” https://t.co/yHZuIkEVNh— كويت تايمز (@q8timescom) March 24, 2021
1 Организация запрещена на территории РФ.