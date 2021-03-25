Обыски в домах чиновников и бои с террористами — что произошло в Ираке 24 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 24 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Северный Ирак

Провинция Найнава

Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об итогах спецоперации «Стремительный лев».

Военная кампания проводилась в горном массиве Махмур 14 дней. Авиация нанесла 312 ударов. Уничтожены 120 пещер террористического подполья «Исламского государства». Ликвидированы 27 боевиков.

بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة @MAKadhimi وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ ٩ من أذار للعام ٢٠٢١ إنطلقت عملية " الأسد المُتاهب " في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي إستهدفت بقايا عصابات #داعش الإرهابية. pic.twitter.com/dFoHvpcjfa — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021

Контрразведка задержала высокопоставленного боевика «Исламского государства» Хасана Абудуллу Хиляля. Он три года прятался в горах и теперь сдался властям.

بالفيديو.. اعترافات الإرهابي الداعش " حسان عبد الله هلال " الذي سلم نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts في جبال مخمور . pic.twitter.com/cPaXs2a4E6 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021

لاحقاً لبياننا السابق وبعد أن سلم الإرهابي الداعـشي " حسان عبد الله هلال " نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب نعرض على حضراتكم جُزء من المعلومات التي أدلى بها :

- جهاز مُكافحة الإرهاب باغتنا أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر . pic.twitter.com/5G2Cqk4XRG — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул информировал о проведении спецоперации в провинции Киркук.

Разведчики Объединенного оперативного командования нашли сеть тоннелей боевиков «Исламского государства». Внутри был обнаружен схрон, в котором лежали два взрывных устройства. Задержаны четыре террориста.

موجز اخبار القوات الامنية ليوم 24 اذار:

- في #كركوك: القاء القبض على 4 إرهابيين والعثور على وكرين وانفاق، وضبط عبوتين ناسفتين.

- في #بغداد: القاء القبض على 45 متهماً وشخص إرهابي اخر وضبط 100 حبة مخدرة وضبط كدس عتاد وأسلحة مختلفة. pic.twitter.com/hTp8cdmxhN — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021

Провинция Салах эд-Дин

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о предотвращении теракта на нефтяных скважинах на востоке провинции Салах эд-Дин.

Разведчики правительственных сил обнаружили заминированные участки на заброшенных нефтяных месторождениях в горах Хамрин. Инженеры очистили поле. Погибших и пострадавших нет.

إحباط تفجيرات في حقول نفطية بالعراق https://t.co/d6iJC2B3dR — بصمة برس - Basma press (@basma_press) March 24, 2021

Одновременно с этим отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о выявлении тайника боевиков «Исламского государства» в районе южнее Самарры.

Арсенал террористов был найден в деревне Ум ар-Рахаль. В схроне лежало несколько десятков автоматов и пулеметов.

العراق .. الحشد الشعبي يضبط كدسًا للأسـلحة المختلفة غرب سامراء https://t.co/RZHVQkBqhi — إذاعة النور (@alnourradio) March 24, 2021

Региональное управление полиции сообщило о боестолкновении правоохранителей с боевиками ИГ на востоке провинции. Перестрелка произошла в районе Туз Хурмату. Погиб один спецназовец. Еще двое ранены.

داعش يهاجم الجيش العراقي في خورماتو https://t.co/EhYOe4hvZ7 pic.twitter.com/PamnCi67ir — Basnews عربية (@basnewsar) March 24, 2021

Южный Ирак

Провинция Бабиль

В Объединенном оперативном командовании ВС Ирака заявили о проведении обыска в доме дочери бывшего губернатора Бабиля.

Силовики проводят масштабные оперативные мероприятия в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных — глава муниципалитета Аль-Хилла и его брат.

العراق.. أمر قبض بحق محافظ بابل السابق بتهمة “الفساد” https://t.co/yHZuIkEVNh — كويت تايمز (@q8timescom) March 24, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.