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Ближний Восток

Обыски в домах чиновников и бои с террористами — что произошло в Ираке 24 марта

Обыски в домах чиновников и бой с террористами — что произошло в Ираке 24 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 24 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Северный Ирак

Провинция Найнава

Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об итогах спецоперации «Стремительный лев».

Военная кампания проводилась в горном массиве Махмур 14 дней. Авиация нанесла 312 ударов. Уничтожены 120 пещер террористического подполья «Исламского государства». Ликвидированы 27 боевиков.

Контрразведка задержала высокопоставленного боевика «Исламского государства» Хасана Абудуллу Хиляля. Он три года прятался в горах и теперь сдался властям.

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул информировал о проведении спецоперации в провинции Киркук.

Разведчики Объединенного оперативного командования нашли сеть тоннелей боевиков «Исламского государства». Внутри был обнаружен схрон, в котором лежали два взрывных устройства. Задержаны четыре террориста.

Провинция Салах эд-Дин

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о предотвращении теракта на нефтяных скважинах на востоке провинции Салах эд-Дин.

Разведчики правительственных сил обнаружили заминированные участки на заброшенных нефтяных месторождениях в горах Хамрин. Инженеры очистили поле. Погибших и пострадавших нет.

Одновременно с этим отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о выявлении тайника боевиков «Исламского государства» в районе южнее Самарры.

Арсенал террористов был найден в деревне Ум ар-Рахаль. В схроне лежало несколько десятков автоматов и пулеметов.

Региональное управление полиции сообщило о боестолкновении правоохранителей с боевиками ИГ на востоке провинции. Перестрелка произошла в районе Туз Хурмату. Погиб один спецназовец. Еще двое ранены.

Южный Ирак

Провинция Бабиль

В Объединенном оперативном командовании ВС Ирака заявили о проведении обыска в доме дочери бывшего губернатора Бабиля.

Силовики проводят масштабные оперативные мероприятия в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных — глава муниципалитета Аль-Хилла и его брат.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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