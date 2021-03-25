Подросток из Волгограда изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину-инвалида

Волгоград, 25 марта. Школьник изнасиловал инвалида на севере города. Злоумышленника искали по камерам видеонаблюдения. Он признал свою вину.

Преступление было совершено возле железнодорожной станции в Тракторозаводском районе. Врачи сообщили в полицию, что к ним поступила женщина-инвалид с травмами. Они отметили, что потерпевшая подверглась насилию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за кражи и грабежи 15-летнего жителя Волгограда. На допросе он признал свою вину. Юноша рассказал, что сначала несколько раз ударил пожилую женщину, после чего изнасиловал ее и забрал мобильный телефон. Следственный комитет получил собранные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Замдиректора школы обвинили в изнасиловании третьеклассницы в День учителя, сообщал портал Deita. Жертвой педагога стала девятилетняя девочка.