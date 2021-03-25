Малков призвал молодежь России не равняться на блогеров

Санкт-Петербург, 25 марта. Член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков призвал молодежь получать хорошее образование, а не равняться на блогеров. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Что пропагандируют блогеры? Что у них пять тысяч подписчиков в Instagram? Я сделал пост и получил за него миллион? Мы изначально находимся в неравных условиях. На самом деле у государства и общественников гораздо больше возможностей для донесения своих позиций, чем у инстаблогеров с одним телефоном. Но мы должны понимать, что есть определенный сегмент, например, творческие люди, спортсмены, которые влияют на молодежь. Таких лидеров надо выявлять, давать им некий государственный ресурс, дабы они пропагандировали задачи государства», — заявил Малков.

Малков посетовал на отсутствие пропаганды обучения в хорошем вузе и получения достойной специальности, которая позволит стать высококлассным специалистом и развивать страну. Малков констатировал, что люди не верят в рассказы блогеров о легких деньгах из соцсетей, однако не считает, что влияние их на молодежь следует недооценивать.

Член Общественной палаты Петербурга заметил, что молодые люди могут вести более активную политическую жизнь, но у них отсутствует мотивация. Малков убежден, что молодежь не станет голосовать за неизвестных людей.

«Молодежь готова ходить на выборы, но сейчас популяризируется такой тренд, что выборы уже определены. И даже если человек приходит на выборы, ему кажется, что в случае проигрыша его кандидата, все было нечестно, после чего он больше голосовать не пойдет. При этом молодежью часто манипулируют при помощи современных ресурсов», — считает Малков.

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