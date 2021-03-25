Житель Кемеровской области лишился глаза из-за взрыва бомбы в гараже

Анжеро-Судженск, 25 марта. Мужчина подъехал на машине к гаражу, после чего местные жители услышали громкий хлопок. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. СК начал проверку.

Жительница Анжеро-Судженска позвонила в полицию и сообщила о взрыве в гаражном кооперативе на улице Пушкина, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. На место тут же прибыли спецслужбы.

По словам свидетелей, водитель вышел из машины и обнаружил пакет, который подпирал дверь его гаража. Он подвинул его ногой. Из пакета повалил дым, после чего он взорвался. Мужчина поступил в больницу с выбитым глазом, осколочными рваными ранениями груди, головы и рук. Также пострадала проходившая мимо женщина, осколок попал ей в плечо.

По данному инциденту СУ СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Красноярском гараже мужчина пытался растворить в кислоте труп возлюбленной, стало известно ФАН.