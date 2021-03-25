Бывший жилинспектор в Крыму за взятку от бизнесмена «закрывал глаза» на жалобы

Севастополь, 25 марта. Полицейские задержали в городе уже бывшего главного государственного жилищного инспектора. Фигуранту предъявлено обвинение в крупном взяточничестве.

По версии сотрудников СК, подозреваемый совершал преступления с ноября 2018 по февраль 2021 года. Обвиняемый наживался на управляющей компании. Должностное лицо предупреждало руководство о проверках и жалобах на деятельность УК. В то же время обвиняемый способствовал тому, чтобы юрлицо избегало административной ответственности.

В благодарность за лояльное отношение инспектор получил взяток на 1,6 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски дома и в бывшем рабочем кабинете. Сейчас устанавливаются лица, связанные с коррупционной схемой.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лишился должности по решению президента Владимира Путина. Бывший глава региона обвиняется в получении крупной взятки, сообщало URA.RU.