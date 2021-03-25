В Индии рассказали, каким новым оружием Су-57 будет уничтожать корабли

Нью-Дели, 25 марта. Российский истребитель пятого поколения Су-57 обзаведется новой ракетой для борьбы с морской техникой, пишут аналитики из Индии.

Специалисты из РФ разрабатывают активную самонаводящуюся боевую часть, которой будет оснащена перспективная противокорабельная ракета для Су-57, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи индийского эксперта Мансия Астханы для издания EurAsian Times. По его словам, боеприпас будет использоваться для борьбы с вражескими кораблями и субмаринами. Аналитик считает, что с появлением подобного оружия, название которого пока держится в тайне, правила боя изменятся.

Предназначением отечественного истребителя пятого поколения является уничтожение любых воздушных, наземных и морских объектов. Отличительными особенностями Су-57 являются его скоростные и маневренные показатели, а также современная бортовая электроника. Кроме того, крылатая машина оснащена технологией «стелс», которая скрывает ее от вражеских радаров.

Ранее представители Объединенной авиастроительной корпорации рассказали о сетецентрических возможностях новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», способного поражать цели, получая информацию о них от пилотов Су-57.

Кроме того, разрабатываемый в России беспилотный летательный аппарат «Альтиус» также получит возможность взаимодействия с отечественным истребителем пятого поколения, пишет «360».