ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального

Владимир, 25 марта. Состояние осужденного блогера Алексея Навального оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в УФСИН по Владимирской области.

Виновный по делу «Ив Роше» Навальный ранее получил условный срок, но нарушил условия, указанные в приговоре. ФСИН добилась замены наказания — теперь блогер находится в колонии во Владимирской области. После этого появились публикации о том, что якобы заключенных выводят на улицу в робах — одетыми не по сезону. Сотрудник ФСИН объяснил, почему эта информация является вымышленной, сообщал ФАН.