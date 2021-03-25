Харьков, 25 марта. Вандалы разрушили памятный знак дружбы украинского и российского народов в Харьковской области. Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Депутаты от ОПЗЖ восстановили памятный знак, но радикалы снова его сломали. В партии подчеркнули, что всегда будут выступать за дружбу с русскими.

«Мы хотим мира, здоровых, конструктивных отношений со всеми странами», — отметили парламентарии.

По мнению представителей ОПЗЖ, добрососедские отношения с Россией могут помочь вывести Украину из кризиса. Людей необходимо объединять и в своем государстве, и за его пределами, заключили в партии.

Политолог Андрей Иванов ранее рассказал, что украинским политикам не нужны Крым, Донбасс и Закарпатье. Теоретически они также готовы отказаться от Харькова и Одессы.