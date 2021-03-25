СК сообщил о задержании еще одного члена банды Шамиля Басаева

Москва, 25 марта. Еще один член банды Шамиля Басаева, причастный к нападению на военных в Республике Чечня, задержан, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Расследование дела по факту вооруженной атаки 29 февраля 2000 года на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты Псковской дивизии ВДВ продолжается. По версии следствия, группировка под общим руководством боевиков Басаева и Хаттаба осуществляла преступную деятельность, в результате которой погибли 84 военных, четверо получили ранения различной степени тяжести.

В рамках расследования дела по статье о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих был также задержан член Банды Басаева — Герман А. В ближайшее время ему официально предъявят обвинение, уточняется в заявлении Следственного комитета. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, участнику группировки планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении еще одного члена банды Шамиля Басаева Хазваха Ч., сообщал ФАН. Обвиняемый проходит по статьям «Терроризм», «Бандитизм», «Побег из мест лишения свободы», а также «Убийство».