Принц Чарльз и Мишустин встретились на приеме у президента Греции

Афины, 25 марта. Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с принцем Уэльским Чарльзом и другими гостями во время приема у президента Греции Катерины Сакелларопулу.

Встреча была посвящена 200-летию греческой национально-освободительной революции. О контактах Мишустина с иностранными высокопоставленными лицами сообщил один из представителей российской делегации.

«Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента», — рассказал член делегации.

В среду состоялся официальный обед в президентском дворце в Афинах. Далее гости посетили церемонию открытия национальной картинной галереи. Позже в афинской мэрии премьер-министра РФ наградили Золотой медалью почета в знак памяти о вкладе русского народа в освобождение Греции от Османской империи.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил профильным российским ведомствам разработать план дальнейшей реализации льготной ипотеки.

Недавно премьер-министр объявил о долгосрочной программе развития производства СПГ в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».