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Депутат Госдумы РФ Водолацкий оценил призыв Киева отказаться от термина «Донбасс»

Депутат Госдумы РФ Водолацкий оценил призыв Киева отказаться от термина «Донбасс»

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о Луганске и Донецке.

Киевский чиновник призвал граждан отказаться от использования термина «Донбасс», пишет «Газета.Ru». По словам российского депутата, слова Данилова соответствуют политике президента Владимира Зеленского. Сейчас видно, что Киеву не нужны Луганск и Донецк.

«Сегодня Донбасс является для них разменной монетой, чтобы решить свои личные проблемы с западными партнерами», — сказал Водолацкий.

Российский парламентарий добавил, что Зеленский и его команда используют ситуацию с Донбассом для усиления русофобской политики.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, как заставить Запад уважать Россию. По его словам, необходимо беречь историю страны и ее особый путь развития мира.

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