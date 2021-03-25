Депутат Госдумы РФ Водолацкий оценил призыв Киева отказаться от термина «Донбасс»

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о Луганске и Донецке.

Киевский чиновник призвал граждан отказаться от использования термина «Донбасс», пишет «Газета.Ru». По словам российского депутата, слова Данилова соответствуют политике президента Владимира Зеленского. Сейчас видно, что Киеву не нужны Луганск и Донецк.

«Сегодня Донбасс является для них разменной монетой, чтобы решить свои личные проблемы с западными партнерами», — сказал Водолацкий.

Российский парламентарий добавил, что Зеленский и его команда используют ситуацию с Донбассом для усиления русофобской политики.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, как заставить Запад уважать Россию. По его словам, необходимо беречь историю страны и ее особый путь развития мира.