Пьяный новосибирец зарезал сожительницу после угроз зарубить ее топором

Новосибирск, 25 марта. Следователи передали в суд материалы уголовного дела по статьям об угрозе убийством и убийстве. Главным подозреваемым является 54-летний житель села Рыбное.

По данным СК, фигурант в октябре минувшего года поссорился со своей сожительницей, после чего начал размахивать перед ней топором. Затем он ударил женщину по голове стеклянной банкой из-под кофе, пострадавшая выбежала из дома, но затем вернулась.

Через полтора месяца конфликт разгорелся с новой силой — на этот раз злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и убил даму сердца ударом в область грудной клетки. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии, предполагаемому преступнику грозит внушительный срок.

ФАН сообщал, что в Москве иностранец убил земляка из-за зависти к его деньгам.