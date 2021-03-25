Малков предложил превратить библиотеки в центры коворкинга



Санкт-Петербург, 25 марта. Превратить библиотеки в центры досуга молодежи предложил член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Хорошая история — реформирование библиотек в так называемые коворкинги. Это не какие-то платные центры с почасовой оплатой. У нас ведь большая библиотечная сеть. Когда я приезжаю в район, то вижу, что библиотеки становятся местом досуга молодых людей. И это государственная структура, которая начинает соответствовать их запросам», — заявил Малков.

Малков также затронул вопросы подростковых клубов. По его словам, эту проблему пытаются решить уже много лет. Неоднократно звучали предложения сделать в них что-то привлекательное и модное для молодых людей. Однако он считает, что для грамотной организации досуга молодежи не обязательно вкладывать серьезные средства.

«Проблема в том, что мы не до конца понимаем, как уйти от традиционных методов по работе с молодежью. Нет ничего плохого в том, что ребята занимаются вокалом или гитарой или играют в КВН. Необязательно развивать современность и везде делать что-то новое, можно адаптировать к современным фишкам старое», — считает Малков.

Ранее ФАН рассказывал, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею увеличения заполняемости отрядов в детских лагерях до 75%.