Парламент Дагестана раскрыл причину сохранения мандата за депутатом Абдулатиповым

Махачкала, 25 марта. У Народного Собрания Дагестана нет оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий Раджаба Абдулатипова, которого Бабушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии за взяточничество. Об этом говорится в официальном заявлении республиканского парламента.

В законодательном органе объяснили, что депутат может быть лишен мандата в случае, если в суде будет доказана его вина. Однако для этого необходимо, чтобы судебный приговор вступил в законную силу.

«Полномочия депутата Народного Собрания прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом», — отмечается в сообщении.

В региональном парламенте уточнили, что Абдулатипов будет лишен парламентского статуса в течение месяца после того, как появятся для этого законные основания. Пока же в его отношении вынесен приговор первой инстанции, который может быть обжалован в установленный срок.

«Решение о прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий. Приговор Бабушкинского районного суда Москвы от 22 марта в законную силу не вступил», — подчеркнули в республиканском парламенте.

Раджаб Абдулатипов — брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. С середины 1990-х годов до 2016 года он возглавлял миграционную службу республики, пока не был избран депутатом Народного Собрания региона. На официальном сайте дагестанского парламента указано, что Абдулатипов до сих пор является членом комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Брат экс-главы региона был задержан и заключен под стражу в сентябре 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, которое занималось незаконным установлением инвалидностей за деньги. Изначально он проходил по статье об особо крупном мошенничестве, однако в окончательной редакции Следственный комитет России предъявил обвинение в получении крупной взятки.

В начале этой недели Бабушкинский суд Москвы приговорил Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в размере восьми миллионов рублей, а также запретил в течение пяти лет занимать должности на государственной службе. Он был признан виновным в получении взятки в 160 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя в миграционную службу и взятки не менее 70 миллионов рублей за назначение гражданина на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану.

Ранее ФАН сообщал, что рассмотрение уголовного дела в отношении Раджаба Абдулатипова переносилось более 20 раз. Предварительное судебное заседание состоялось еще в мае 2020 года.