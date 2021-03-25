Сбербанк занял первую позицию в рейтинге надежности банков

Москва, 25 марта. Крупнейший российский банк стал первым в списке надежности Forbes. По итогам года «Сбер» поднялся сразу на несколько позиций в рейтинге.

Американский финансово-экономический журнал Forbes проанализировал показатели ведущих кредитных организаций России и составил топ-10 наиболее надежных из них.

Рейтинги агентств являются одним из наиболее удачных и верных средств оценить ликвидность и эффективность банка. Forbes, опираясь на результаты работы рейтингового агентства «Эксперт РА», оценил рейтинги и финансовые показатели главных банков России. Журнал использовал информацию компаний, аккредитованных российским Центробанком.

Первую тройку рейтинга заняли Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк. В прошлом году лидировал Райффайзенбанк, но по результатам начала текущего года «Сбер» вышел на первое место. Росбанк, как и ранее, остался на третьей строчке списка.

Также хорошо известные среди россиян банки ВТБ и Газпромбанк попали в десятку наиболее надежных, но на правах замыкающих рейтинг. Они заняли девятое и десятое места, соответственно.

Пресс-служба Сбербанка ранее сообщала о планах отказаться от использования пластиковых карт.