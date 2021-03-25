Иномарка с пьяным водителем опрокинулась на трассе в Башкирии

Уфа, 25 марта. Пьяное ДТП зарегистрировали в Янаульском районе республики. Volkswagen Polo перевернулся прямо на проезжей части.

Авария произошла на 41-м километре автомобильной дороги Нефтекамск — Янаул, сообщает ГИБДД республики. Известно, что 55-летний местный житель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Виновнику аварии грозит лишение водительских прав.

По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 11 человек. Также сотрудники ГИБДД задержали 26 нетрезвых водителей.

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП с погибшими женщинами на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает ФАН.