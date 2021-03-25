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Самолет Челябинск — Москва задержали из-за течи топлива

Самолет Челябинск — Москва задержали из-за течи топлива

Челябинск, 25 марта. Авиарейс Челябинск — Москва задержали из-за технической неисправности самолета, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

После буксировки и запуска левого двигателя самолета была обнаружена течь топлива, сказано в сообщении. На борту пассажирского лайнера находились 170 человек, среди них 15 несовершеннолетних. Никто не пострадал, передает агентство URA.RU.

В настоящий момент все пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта. Челябинская транспортная прокуратура совместно с коллегами из Новосибирска инициировали проверку по факту случившегося.

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