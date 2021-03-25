Иосиф Пригожин поддержал раскритиковавшего Моргенштерна Хабиба Нурмагомедова

Москва, 25 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин согласился с бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым, который раскритиковал творчество рэпера Моргенштерна.

Ранее боец ММА Александр Шлеменко негативно высказался о Моргенштерне. Спортсмен подчеркнул, что концерты исполнителя стоило бы запретить. Нурмагомедов поддержал его позицию.

Пригожин, в свою очередь, заявил, что музыка Моргенштерна не имеет никакого отношения к культуре. Муж певицы Валерии заметил, что мат, которым наполнены тексты рэп-исполнителя, «не может быть центром Вселенной, инструментом и орудием».

«Я воспитывался в другой среде, родился там же, где Хабиб Нурмагомедов, где со взрослыми разговаривают на «вы», где дети почитают своих родителей. Мне сложно разговаривать с детьми на том языке, на котором разговаривают сегодня у Моргенштерна», — цитирует его «Газета.ru».

По мнению Пригожина, музыка Моргенштерна рассчитана на лишь зарабатывание денег, хотя на самом деле должна «пропагандировать здоровые ценности», передает сайт 360tv.ru.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, как оказалось, придерживается другой позиции. Эстрадный исполнитель заметил, что в Интернете действительно можно послушать все что угодно, но воспитывать детей должна семья, а не музыканты.