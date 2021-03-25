Новая версия клипа Little Big собрала более 100 млн просмотров на YouTube

Москва, 25 марта. Новая версия клипа на песню Skibidi от популярной рэйв-группы из Петербурга Little Big набрала на YouTube свыше 100 миллионов просмотров.

Официальный клип петербургского коллектива вышел два года назад и побил рекорды. Видео на сегодняшний день посмотрели более 516 миллионов пользователей платформы.

Спустя некоторое время команда представила романтическую версию композиции и выпустила на нее же клип. Ролик посмотрели более 100 миллионов раз.

Группа Little Big в прошлом году должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Видео Little Big оказалось самым популярным роликом на странице конкурса в YouTube (193 миллиона просмотров).