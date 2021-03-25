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Новая версия клипа Little Big собрала более 100 млн просмотров на YouTube

Новая версия клипа Little Big собрала более 100 млн просмотров на YouTube

Москва, 25 марта. Новая версия клипа на песню Skibidi от популярной рэйв-группы из Петербурга Little Big набрала на YouTube свыше 100 миллионов просмотров.

Официальный клип петербургского коллектива вышел два года назад и побил рекорды. Видео на сегодняшний день посмотрели более 516 миллионов пользователей платформы.

Спустя некоторое время команда представила романтическую версию композиции и выпустила на нее же клип. Ролик посмотрели более 100 миллионов раз.

Группа Little Big в прошлом году должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Видео Little Big оказалось самым популярным роликом на странице конкурса в YouTube (193 миллиона просмотров).

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