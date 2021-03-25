Николай Азаров не согласен с обвинениями в госизмене

Киев, 25 марта. Киев не вручал бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову подозрение в госизмене. Об этом политик рассказал во время интервью на украинском телеканале «Наш».

По словам Николая Азарова, он узнал об обвинениях в государственной измене из средств массовой информации. Ранее ГБР Украины заявляло, что оповестило экс-премьера о подозрении в госизмене из-за подписания с РФ «Харьковских соглашений». Бюро расследований посчитало, что условия соглашения между Незалежной и Россией, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины якобы были навязаны Азарову бывшим российским президентом Дмитрием Медведевым в Москве.

«Ну, это полная ложь. Потому что эта власть превзошла (экс-президента Петра. — Прим. ред.) Порошенко в степени своей брехливости, в степени сообщения обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал <...> Ни Медведев мне ничего не навязывал, ни я ему ничего не навязывал», — заявил экс-премьер.

Украинский политик также добавил, что считает введенные Киевом против него санкции «абсолютно безосновательными и антиконституционными», передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Азаров рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.